



В Амстердаме запретили круизные лайнеры: будет меньше туристов

Власти Амстердама запретил круизным лайнерам заходить в центр города. Столица Нидерландов пытается ограничить количество посетителей и уменьшить загрязнение города, пишет ВВС.



Политики заявили, что суда не соответствуют экологическим стремлениям города.



Это означает, что центральный круизный терминал на реке Эй Джей рядом с главным железнодорожным вокзалом Амстердама будет закрыт.

Это последняя мера по ограничению массового туризма в городе.



Ежегодно в нидерландской столице пришвартовывается более 100 судов.



“Круизные лайнеры в центре города не соответствуют задаче Амстердама по сокращению числа туристов”, — сказала Илана Рудеркерк из либеральной партии D66, которая управляет городом вместе с Лейбористской партией и защитниками окружающей среды.



Рудеркерк недавно сравнила круизных туристов с “чумой саранчи”, которая одновременно обрушивается на город.



В прошлом году мэр Фемке Халсема пожаловалась, что круизных туристов отпускают на пару часов, они питаются в международных ресторанных сетях и не имеют времени посетить музей.



Другая ключевая причина удаления круизных лайнеров — снижение уровня загрязнения воздуха в Амстердаме. Исследование одного большого круизного лайнера, проведенное в 2021 году, показало, что оно производит за один день такие же уровни оксидов азота (NOx), как 30 000 грузовиков .



Другие места для швартовки вдали от центра города рассматривались в течение некоторого времени, но решение еще не принято.



В рамках отдельного проекта Амстердам объявил о планах по развитию ночной культуры для молодежи.



Город поставил перед собой цель найти места для ночных клубов, такие как заброшенные туннели и гаражи, чтобы развить талант “творческих молодых людей, которые хотят организовать что-то ночью”.



