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В Афинах временно закрыли акрополь для туристов
14.07.2023 14:18 Ирина Демьянова

В Афинах временно закрыли акрополь для туристов

Министр культуры Греции Лина Мендони заявила о временном закрытии популярного среди туристов Афинского акрополя из-за чрезвычайной жары в стране, сообщает  Yahoo News.

По словам Мендони, доступ к входящему в список ЮНЕСКО археологическому памятнику будет закрыт с полудня до 17.00 часов.

Такое решение было принято "для защиты работников и посетителей".

“Вполне вероятно, что завтра мы примем такую же меру”, - добавила министр.

Ожидается, что в пятницу и субботу в Афинах температура достигнет 40 градусов Цельсия, но на вершине Акрополя жара чувствуется еще больше.

Акрополь, количество посетителей которого за последние месяцы значительно возросло, обычно работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Отмечается, что летняя жара сейчас ощутима в нескольких средиземноморских странах, и синоптики прогнозируют, что температура ртутного столбика в северной и западной Греции превысит 40 градусов по Цельсию.

Напомним, вчера из-за аномальной жары в Афинах спасателям пришлось эвакуировать туристов из Акрополя. 

 

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