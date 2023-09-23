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В аэропорту Сингапура туристам не нужно будет предъявлять паспорта
23.09.2023 19:48 Наталья Богинская

В аэропорту Сингапура туристам не нужно будет предъявлять паспорта

Начиная с 2024 года, в сингапурском аэропорту Чанги планируют ввести автоматизированные иммиграционные проверки, которые позволят путешественникам покидать город-государство без паспорта, используя лишь биометрические данные.

"Сингапур – одна из первых стран в мире, которая ввела в использование автоматические проверки, не требующие предъявления паспорта", – заявила министр по связям с общественностью Жозефина Тео на сессии парламента, в ходе которой было принято несколько изменений в иммиграционном законодательстве Сингапура.

Биометрические технологии наряду с программным обеспечением для распознавания лиц уже используются в Чанге. Однако предстоящие изменения снизят необходимость неоднократно предъявлять свои проездные документы в пунктах проверки и сделают процедуру более удобной.

Биометрия используется для создания унифицированных средств аутентификации, используемых на различных автоматизированных проверочных пунктах – от сдачи багажа до посадки. Это изменение устраняет необходимость в физических проездных документах, таких как посадочные билеты и паспорта.

Сингапурский аэропорт Чанги, который часто называют лучшим в мире, а также одним из самых загруженных аэропортов, обслуживает более 100 авиакомпаний, выполняющих рейсы в 400 городов в сто стран мира.

В июне этого года аэропорт Чанги обслужил 5,12 миллионов пассажиров, превысив отметку 5 миллионов впервые с момента вспышки пандемии Covid-19 в 2020 году.

 "Наши иммиграционные системы должны быть способны эффективно управлять этим большим и растущим потоком путешественников", – отметила министр.

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