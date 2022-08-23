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В аэропорту Бен-Гурион возобновят ПЦР-тестирование
23.08.2022 14:18 Александр Юзовский

В аэропорту Бен-Гурион возобновят ПЦР-тестирование

В международном аэропорту Бен-Гурион с 24 августа восстановят услугу ПЦР-тестирования для людей, въезжающих в Израиль. Стоит отметить, что тестирование будет добровольным.

Известно, что на первом этапе нового развертывания тестирование будет проводиться с 08:00 до 22:00. Со временем услуга будет предоставляться круглосуточно.

Путешественники смогут обратиться за услугой в зону G (Стойки 20-21) зала прилета после получения багажа.

По приземлению путешественникам придет сообщение от минздрава, предлагающее пройти тестирование перед выходом из аэропорта.

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