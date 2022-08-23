



В аэропорту Бен-Гурион возобновят ПЦР-тестирование

В международном аэропорту Бен-Гурион с 24 августа восстановят услугу ПЦР-тестирования для людей, въезжающих в Израиль. Стоит отметить, что тестирование будет добровольным.



Известно, что на первом этапе нового развертывания тестирование будет проводиться с 08:00 до 22:00. Со временем услуга будет предоставляться круглосуточно.



Путешественники смогут обратиться за услугой в зону G (Стойки 20-21) зала прилета после получения багажа.



По приземлению путешественникам придет сообщение от минздрава, предлагающее пройти тестирование перед выходом из аэропорта.