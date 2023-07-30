



В аэропорт без чемоданов: Новая услуга авиакомпании для туристов

Авиакомпания Air France предлагает своим пассажирам не везти багаж в аэропорт при вылете из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или пригородах. Сделать это можно в период от 30 до 4 часов до вылета самолета по расписанию, стоимость услуги: один чемодан - 25 евро, два - 35 евро.



Сейчас услуга доступна в пяти отелях Парижа и крупных торговых центрах, однако авиакомпания работает над тем, чтобы багаж можно было сдать прямо дома. Воспользоваться услугой могут путешественники, которые вылетают из парижского аэропорта Шарля-де-Голля.



Подрядчиком Air France выступает стартап Alltheway. Его сотрудники забирают багаж из разных точек в Париже и пригородах и везут их к стойкам регистрации в аэропорту.



Перед загрузкой в самолет багаж проходит тщательную проверку на каждом этапе перевозки, отмечают в Air France. Пассажиры, которые сдадут свои чемоданы в городе, смогут проконтролировать местонахождение вещей через мобильное приложение авиакомпании.