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В аэропорт Бен-Гурион вернули зоны курения
13.09.2023 08:51 Аркадий Бочаровский

В аэропорт Бен-Гурион вернули зоны курения


Израильские СМИ сообщают о том, что после трех лет, на протяжении которых международный аэропорт Бен-Гурион считался “зоной, свободной от курения” в него возвращаются специально отведенные для курения места.
  
"В ближайшее время пассажирам будет разрешено курить в специально отведенном уголке", - говорится в сообщении Управления аэропортов. 

"В то же время в ближайшем будущем Управление аэропортов проведет пилотный проект по открытию курительных комнат для пассажиров в Терминале 1 и Терминале 3".

Восстановление уголков для курения, среди прочего, связано с большим потоком пассажиров, который аэропорт будет обрабатывать в период осенних праздников и каникул.

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