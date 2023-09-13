



В аэропорт Бен-Гурион вернули зоны курения



Израильские СМИ сообщают о том, что после трех лет, на протяжении которых международный аэропорт Бен-Гурион считался “зоной, свободной от курения” в него возвращаются специально отведенные для курения места.



"В ближайшее время пассажирам будет разрешено курить в специально отведенном уголке", - говорится в сообщении Управления аэропортов.



"В то же время в ближайшем будущем Управление аэропортов проведет пилотный проект по открытию курительных комнат для пассажиров в Терминале 1 и Терминале 3".



Восстановление уголков для курения, среди прочего, связано с большим потоком пассажиров, который аэропорт будет обрабатывать в период осенних праздников и каникул.