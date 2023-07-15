Установлены лучшие время и день недели для перелетов
Среда является самым удачным днем недели для перелетов, которые лучше всего осуществлять в утренние часы.
По данным The Sun, об этом говорится в результатах нового исследования, проведенного HappyOrNot.
Специалисты проанализировали более семи миллионов отзывов клиентов из аэропортов в более чем 30 странах мира. В первом квартале 2023 года путешественники чаще всего утверждали, что лучшим днем недели для перелетов является среда, а худшим - воскресенье.
Поездки в середине недели получили 83,7% положительных отзывов клиентов. А вот полеты в воскресенье — лишь 79,9%.
Относительно времени суток для вылета, 85,2% положительных отзывов клиентов относились к 4:00 утра. Худшим же временем для поездки туристы посчитали 22:00 и 23:00 - 76,4% положительных отзывов.