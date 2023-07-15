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Установлены лучшие время и день недели для перелетов
15.07.2023 15:47 Алина Груднева

Установлены лучшие время и день недели для перелетов

Среда является самым удачным днем недели для перелетов, которые лучше всего осуществлять в утренние часы.

По данным The Sun, об этом говорится в результатах нового исследования, проведенного HappyOrNot.

Специалисты проанализировали более семи миллионов отзывов клиентов из аэропортов в более чем 30 странах мира. В первом квартале 2023 года путешественники чаще всего утверждали, что лучшим днем недели для перелетов является среда, а худшим - воскресенье.

Поездки в середине недели получили 83,7% положительных отзывов клиентов. А вот полеты в воскресенье — лишь 79,9%.

Относительно времени суток для вылета, 85,2% положительных отзывов клиентов относились к 4:00 утра. Худшим же временем для поездки туристы посчитали 22:00 и 23:00 - 76,4% положительных отзывов.

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