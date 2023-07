Успешно испытан гигантский круизный лайнер, который больше "Титаника"

Крупнейший в мире круизный лайнер под названием Icon of the Seas компании Royal Caribbean International, длина которого составляет 365 метров, успешно прошел испытания на воде.



По данным LadBible, первый круиз этого невероятного судна запланирован на январь 2024 года.



Ожидается, что на борту Icon of the Seas, который заметно больше, чем "Титаник" (236 м), окажутся 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа.



В время испытаний, в ходе которых проверили двигатели, тормозные системы и рулевое управление, лайнер проплыл сотни километров.



Судя по кадрам, гигантское судно оснащено семью бассейнами, аквапарком, джакузи и другими удобствами для комфортного времяпрепровождения во время круиза.