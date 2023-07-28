



Уникальное видео: три горбатых кита одновременно выпрыгнули из воды

Жители США, плавая на лодке в районе полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс), стали свидетелями необычной сцены, когда увидели трех горбатых китов, выпрыгнувших над поверхностью океана. Об этом сообщает The Daily Mail.



Роберт Адди из Портсмута (штат Нью-Гемпшир) и три его дочери были в восторге, увидев синхронный прыжок трех китов над поверхностью океана.



Это редкое явление удалось снять на видео: вначале выпрыгнули три горбатых кита, а затем подобный трюк их детеныш решил повторить еще раз.



Житель Нью-Гэмпшира решил отпраздновать в Массачусетсе день рождения вместе с детьми. По его словам, недавно он вернулся из гуманитарной поездки в Украину.



Мужчина рассказал, что впервые за десятилетие удалось собрать всех детей вместе. А появление трех китов над поверхностью океана очень символично -— так как у него как раз три дочери. "Очень уместно - три дочери и три кита", - сказал Адди.



Большая часть его жизни была так или иначе связана с водой, но никогда прежде ему не удавалось увидеть нечто подобное.



"Целый день я пытался заметить китов, но никак не удавалось, однако потом я поймал волшебный момент", - сказал он, объявив, что подобное, скорее всего, случается раз в жизни.



