



Уникальная услуга для туристов: Пикник на высоте 90 метров под грохот водопада

Бразильская фирма предлагает любителям экстрима возможность устроить пикник за столом, подвешенным над водопадом Каската-да-Сепультура. Эта уникальная услуга стала популярной благодаря короткому видео, опубликованному американской парой, желающей попробовать “что-то особенное” в Бразилии.



На видео Кристиана Херт и ее бойфренд непринужденно наслаждаются закусками и бокалом красного вина за столом для пикника, подвешенным на связке металлических проводов высоко над Cascata da Sepultura. Пикник длится всего 15 минут и стоит 450 долларов.



“Это всего лишь 15 минут. Впечатления больше связаны с пейзажами, а не с едой”, – рассказала Кристианна изданию Mail Online, добавив, что ей и ее партнеру пришлось ехать на внедорожнике, чтобы добраться до водопада.



Оба туриста были пристегнуты ремнями безопасности и сидели над водопадом за столом, прикрепленным к стальному тросу. Фото и видеосъмка с дрона включены в стоимость мероприятия.



Несмотря на невероятные виды, большинство пользователей, прокомментировавших ролик, признались, что они были бы слишком испуганы, чтобы насладиться пикником так высоко.