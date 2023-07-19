



Ударила ли экстремальная жара в Европе по сфере туризма

Экстремальная жара в Европе не сильно ударила по сфере туризма, однако эксперты предупреждают, что в будущем ситуация может измениться в худшую сторону.



Туристические компании сообщили Еuronews, что не зафиксировано резкого всплеска отказов от забронированных поездок.



Поскольку столбик термометра в последнюю неделю превышал +40 и ожидаются рекордные температуры, турфирмы информируют своих клиентов о том, как обезопасить себя в жару.



Эксперты, тем не менее, не исключают возможности того, что облик летнего туризма изменится в будущем. Есть вероятность того, что путешественники будут отдавать предпочтения для поездок в более прохладное время, например, весной и осенью.



В свою очередь, по данным Европейской комиссии по путешествиям, число людей, надеющихся поехать в Средиземноморский регион с июня по ноябрь, сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом.



В то же время наблюдается рост интереса к таким направлениям, как Чехия, Дания, Ирландия и Болгария.