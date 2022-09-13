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Уборщики аэропорта "Бен-Гурион" помогали попасть в Израиль
13.09.2022 18:42 Александр Юзовский

Уборщики аэропорта "Бен-Гурион" помогали попасть в Израиль

Полиция задержала группу людей, которые помогали гражданам Грузии, обойдя паспортный контроль в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, нелегально попасть в Израиль.

Согласно информации, члены преступной группы являются работниками частной фирмы, оказывающей аэропорту услуги по уборке, и поэтому у каждого из них был служебный пропуск, открывающий доступ к служебным помещениям.

13 сентября были задержаны трое подозреваемых: две жительницы Лода и житель Гуш-Дана. Кроме того, при попытке незаконного проникновения в Израиль был задержан гражданин Грузии.

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