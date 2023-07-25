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У самолета "Аэрофлота" отказал двигатель во время полета
25.07.2023 21:40 Алина Груднева

У самолета "Аэрофлота" отказал двигатель во время полета

У пассажирского самолета российской авиакомпании "Аэрофлот" отказал двигатель прямо во время полета.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-канал "Авиаторщина".

Уточняется, что это случилось спустя 2,5 часа после взлета. Двигатель отказал, когда Boeing 737-800 летел из Сочи в Москву. На борту находились 150 пассажиров, когда самолет пролетал над Тамбовской областью.

Из-за отказа левого двигателя капитан принял решение снизиться до семи тысяч метров. Посадка в аэропорту Шереметье в итоге прошла успешно.

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