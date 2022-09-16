



У России - проблемы с безопасностью полетов

Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила России "красный флажок" на странице аудита безопасности полетов 187 стран мира.



Как сообщает издание "Медуза", это означает, что Россия вошла в число стран, в которых официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов. Кроме РФ, такой "красный флажок" есть у Бутана.



Ранее стало известно, что ICAO указала на проблемы с безопасностью полетов в России из-за двойной регистрации самолетов. Организация призвала власти РФ устранить нарушения до 14 сентября.



В Росавиации тогда отвергли выводы ICAO о небезопасности полетов и объяснили двойную регистрацию действиями "недружественных стран".