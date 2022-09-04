



Тысячи рейсов отменены по всей Европе

Из-за протестов, забастовок и нехватки персонала ведущие мировые авиакомпании от Lufthansa до American Airlines были вынуждены отменить тысячи рейсов, запланированных на эту зиму.



Как сообщает Jerusalem Post, авиакомпании и аэропорты пытались справиться с ростом числа рейсов после пандемии, но многие из них не смогли набрать достаточно персонала для регистрации и оформления багажа. Это привело к тому, что большие авиакомпании были вынуждены отменить тысячи рейсов. Также повлияли забастовки персонала.



Так, пилоты Lufthansa объявили забастовку в пятницу, вынудив авиакомпанию отменить сотни рейсов до 26 марта 2023 года.



British Airways объявили об отмене тысяч рейсов, запланированных до 29 октября, из-за продления установленного до этой даты дневного лимита пассажировместимости в 100 000 человек в лондонском аэропорту Хитроу.



SAS приостановила около 1700 рейсов в ближайшие месяцы отчасти из-за двухнедельной забастовки пилотов в июле из-за коллективных договоров и задержек с поставками самолетов.



Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила почти все исходящие рейсы из валлийского города Кардифф в течение следующих шести месяцев.



Только одна авиакомпания, лоукостер Ryaniar, смогла наоборот добавить новые рейсы. Компания воспользовалась отменой рейсов, особенно в Великобритании, добавив дополнительные рейсы.