



Туристы поправились и слишком много весят: В Венеции вводят новые ограничения

В Венеции вводят новые ограничения для туристов, связанные с весом гостей города, желающих прокатиться на гондолах. Впрочем, дело не в тучности пассажиров, а в экономической выгоде.



Муниципалитет Венеции 25 июля принял новые ограничения в исторической части города. Местные бары, кафе и рестораны теперь будут закрываться в два часа ночи, но с 23 часов в них должно быть уже тихо – никакой музыки и мероприятий как внутри, так и снаружи. Продажа алкогольных напитков прекращается в 01:30. Кроме того, гастрономические лавки (за исключением кафе-мороженого) должны закрываться в 23:00, а точки питания, предлагающие еду на вынос, – в 20:00.



Власти объясняют новую политику стремлением “защитить право граждан на отдых” и положить конец “беспорядкам, вызванным ночным движением в историческом центре”. По заявлению муниципалитета, ужесточения приняты на фоне роста количества драк, случаев антисоциального поведения и злоупотребления алкоголем, особенно среди туристов. В этом году Венеция стала особо популярной для празднования выпускных и мальчишников, особенно у канадцев и австралийцев.



Также по требованию гондольеров муниципалитет еще в 2020 году изменил вместимость гондол. Так, на борт гондолы, которая предлагает классический тур по городским каналам, пускают вместо шести только пять человек. Максимальная емкость гондол, которые служат такси на Гранд-канале, три года назад были уменьшены с 14 до 12 пассажиров.



Во время пандемии венецианские лодочники были готовы катать туристов без учета этого требования, но в 2023 году о нем “вспомнили” и отказывают в посадке даже детям и подросткам.



“Туристы поправились и слишком много весят”, – объяснил один из гондольеров гостю города, который попросил посадить в лодку семью из шести человек, включая ребенка с физиологическими особенностями.



История приобрела огласку и бурное обсуждение в социальных сетях, вновь подняв вопрос о том, насколько справедлив действующий лимит. Объясняться пришлось президенту Венецианской ассоциации гондольеров Андреа Бальби, но, однако, общей позиции своего профсоюза он не изменил.



“По сравнению с десятью годами ранее туристы теперь весят больше. И, приезжая в Венецию, они тоже много едят. Пицца, паста – все это придает им еще больший вес. Поэтому вместо того, чтобы ставить туристов на весы перед посадкой, мы просто ограничиваем количество”, – заявил он.



Однако известный гастрономический сайт в Италии провел свое расследование. Как оказалось, дело не в весе туристов, а в экономической выгоде гондольеров. Счет за посадку на гондолу составляет фиксированную сумму 80 евро – за эти деньги три года назад могли прокатиться по каналам шесть человек, а теперь только пять. То есть пассажиров стало меньше, но тариф пересчитан не был.



“Если исходить именно из совокупной массы пассажиров, то нередко в одной гондоле спокойно могут плыть две семьи (четверо взрослых + двое детей до 12 лет). Однако в случае лимита 5 человек на один борт, в совместном проезде людям отказывают. Поэтому туристам приходится брать две гондолы, удваивая прибыль гондольеров”, – подытожили расследователи.