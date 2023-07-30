



Туристы могут арендовать коттеджи принца Уильяма

В Великобритании отдыхающие могут провести ночь в одном из роскошных коттеджей принца Уильяма дешевле, чем в отеле Travelodge. Принц сдает в аренду десятки домов для отдыха в герцогстве Корнуолл стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов, сообщает The Mirror.



Издание отмечает, что цены снижены, поскольку семьи в Британии пытаются позволить себе летний отдых. В настоящее время представлены десятки предложений, поскольку команда Уильяма пытается заполнить свободные места в августе и сентябре. Неделя в одном из его корнуэльских коттеджей теперь стоит всего £980 на четверых, что составляет всего £35 на человека за ночь — дешевле, чем в бюджетном отеле Travelodge.



Портфель недвижимости принца Уильяма включает исторические поместья и уединенные загородные коттеджи в Корнуолле и на островах Скилли. В трех из его владений в Лоствитиле — Диггери, Станифорт и Хекст — цены были снижены. В брошюре рассказывается, что все дома "сочетают в себе традиционную элегантность и современный комфорт".



На последнюю неделю августа стоимость самой элегантной из его резиденций — девятиместного поместья Restormel Manor в долине Фоуи — снижена на 2 328 фунтов стерлингов. Теперь стоимость проживания составляет 517 фунтов стерлингов на человека, или всего 73 фунта стерлингов за ночь. В 500-летнем поместье есть крытый бассейн с подогревом и спа, собственный теннисный корт и лицензия на рыбную ловлю в местной реке.



Снижение цен происходит на фоне того, что из-за кризиса стоимости жизни семьи решают этим летом отдыхать дома.

