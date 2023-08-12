



Туристов, отправляющихся в Турцию, предупредили об опасных инфекциях

После тревожной волны заболеваний среди туристов, отдохнувших в Турции, власти Великобритании выпустили официальное предупреждение для тех, кто намерен ехать в отпуск на турецкие курорты.



По данным британского Минздрава, речь идет о заражении кишечной палочкой (Escherichia coli), сальмонеллой (Salmonella) и другими патогенами. Так, в обращении подчеркивается растущее количество больных сальмонеллой – с начала текущего года выявлен по крайней мере 241 случай.

Общие симптомы инфекций, вызванные штаммами перечисленных бактерий:

Диарея, иногда с кровью,

Рвота,

Боли в животе,

Общее недомогание,

Анемия,

Повреждение почек,

Повышенная температура тела.

Предпочитать блюда, которые готовятся на глазах у отдыхающих. Это может снизить риск передачи инфекций через пищу, поскольку туристы видят процесс приготовления пищи и могут убедиться в его гигиеничности. Употреблять очищенные фрукты, чтобы снизить вероятность передачи инфекций, которые могут возникать на поверхности. Учитывать, что “изменение климата может спровоцировать появление очень серьезных инфекций, вызываемых комарами”. Такие тропические инфекции, как малярия, лихорадка Денге или вирус Зика, могут стать более распространенными в Турции из-за повышения средней температуры в стране. Рекомендуется принимать меры по защите от комаров – использовать репелленты, носить защитную одежду и отдавать предпочтение помещениям с москитными сетками.

Британские власти дали рекомендации путешественникам, которые собираются в Турцию. Приведены общепризнанные советы об использовании солнцезащитного крема, регулярном питье воды и употреблении бананов. Список здоровой пищи возглавили такие “безопасные продукты”, как сыр, йогурт и молоко.Кроме того, власти также акцентировали внимание туристов на следующих моментах.Рекомендуется:Значимость предупреждения подчеркивается массовыми исками отдыхающих. Более двухсот британских туристов, посетивших Анталию в последние месяцы, намерены подать в суд. Все они утверждают, что заболели, питаясь со “шведского стола” в роскошных 5-звездочных отелях.