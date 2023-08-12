Туристов, отправляющихся в Турцию, предупредили об опасных инфекциях
После тревожной волны заболеваний среди туристов, отдохнувших в Турции, власти Великобритании выпустили официальное предупреждение для тех, кто намерен ехать в отпуск на турецкие курорты.
По данным британского Минздрава, речь идет о заражении кишечной палочкой (Escherichia coli), сальмонеллой (Salmonella) и другими патогенами. Так, в обращении подчеркивается растущее количество больных сальмонеллой – с начала текущего года выявлен по крайней мере 241 случай.
Общие симптомы инфекций, вызванные штаммами перечисленных бактерий:
- Диарея, иногда с кровью,
- Рвота,
- Боли в животе,
- Общее недомогание,
- Анемия,
- Повреждение почек,
- Повышенная температура тела.
Кроме того, власти также акцентировали внимание туристов на следующих моментах.
Рекомендуется:
- Предпочитать блюда, которые готовятся на глазах у отдыхающих. Это может снизить риск передачи инфекций через пищу, поскольку туристы видят процесс приготовления пищи и могут убедиться в его гигиеничности.
- Употреблять очищенные фрукты, чтобы снизить вероятность передачи инфекций, которые могут возникать на поверхности.
- Учитывать, что “изменение климата может спровоцировать появление очень серьезных инфекций, вызываемых комарами”. Такие тропические инфекции, как малярия, лихорадка Денге или вирус Зика, могут стать более распространенными в Турции из-за повышения средней температуры в стране. Рекомендуется принимать меры по защите от комаров – использовать репелленты, носить защитную одежду и отдавать предпочтение помещениям с москитными сетками.