



Туристов наказали за то, что они обижали панд

Руководство китайской исследовательской базы по разведению панд в Чэнду пожизненно запретило 12 туристам в возрасте 26-61 год посещать центр.



По данным телеканала CNN, такое наказание было применено, поскольку отдыхающие обижали животных.



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По данным центра WeChat, туристы бросали побеги бамбука, палочки от леденцов, бычки, яйца или хлеб, а также плевали на игровую площадку панд. .



"Все панды в порядке и здоровы", — сообщили в центре.



В центре WeChat существуют вполне конкретные инструкции для посетителей. Туристы должны сохранять тишину и держаться подальше от панд. В животных запрещено плевать и бросать в них мусов или еду.