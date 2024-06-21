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Туристов наказали за то, что они обижали панд
21.06.2024 17:35 Алина Груднева

Туристов наказали за то, что они обижали панд

Руководство китайской исследовательской базы по разведению панд в Чэнду  пожизненно запретило 12 туристам в возрасте 26-61 год посещать центр.

По данным телеканала CNN, такое наказание было применено, поскольку отдыхающие обижали животных.

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По данным центра WeChat, туристы бросали побеги бамбука, палочки от леденцов, бычки, яйца или хлеб, а также плевали на игровую площадку панд. .

"Все панды в порядке и здоровы", — сообщили в центре.

В центре WeChat существуют вполне конкретные инструкции для посетителей. Туристы должны сохранять тишину и держаться подальше от панд. В животных запрещено плевать и бросать в них мусов или еду. 

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