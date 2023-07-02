



Туристический эксперт: Не отменяйте отпуск во Франции

Отдыхающим посоветовали не отменять свои поездки во Францию ​​​​после пяти ночей беспорядков, а “оставаться гибкими” и избегать ночных поездок в большие города. Правительство Великобритании обновило руководство для путешественников во Францию, предупредив о “потенциальных сбоях”, но не предостерегая от поездок в страну. Об этом пишет Тelegraph.



Стив Барклай, министр здравоохранения Великобритании, призвал людей, рассматривающих возможность поездки во Францию, обращаться в Министерство иностранных дел за обновленными рекомендациями.



“Министерство иностранных дел и по делам Содружества будет очень внимательно следить за этим. Они регулярно обновляют информацию на своем веб-сайте”, – сказал он. “И что я хотел бы сказать всем, кто думает о поездке во Францию, следите за веб-сайтом министерства иностранных дел, там будут регулярные обновления, и это будет держать людей в курсе”.



Пол Чарльз, основатель туристического консалтингового агентства The PC Agency, предложил людям не отменять свои поездки, поскольку они будут застрахованы своей туристической страховкой, пока FCDO не откажется от поездок во Францию.



“Это явно нервное время для тех, кто планирует поехать во Францию”, жизненно важно быть в курсе последних новостей, потому что ситуация очень быстро меняется, и путешественникам из Великобритании придется быть гибкими в своем планировании”, – рекомендует эксперт. “Мой совет: держитесь подальше от больших городов по вечерам, убедитесь, что вы не собираетесь в районы, где могут проходить крупные протесты, и обратитесь за советом в отель, в котором вы остановились, или на местные веб-сайты. которые пишут актуальные данные о ситуации”.



“Последнее, что вы должны сделать, это отменить поездку, потому что вы все еще можете путешествовать, рейсы и паромы все еще выполняются, вы понесете большие финансовые потери”, – добавил Пол Чарльз. “Рекомендации правительства по поездкам должна измениться на “мы не советуем путешествовать”, а это не то, что происходит в данный момент”.