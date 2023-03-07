



Туристическая компания предлагает 3-летний круиз на лайнере за 90 тыс. дол.

Туристическая компания запускает трехлетний круиз протяженностью более 200 000 км. Стоимость такого путешествия – 30 000 долларов за одного человека в год. То есть, за трехлетнее путешествие по морю придется выложить 90 000 долларов, пишет CNN.



Life at Sea Cruises открыла бронирование на трехлетнее путешествие на лайнере MV Gemini, которое стартует 1 ноября 2023 года из Стамбула.



В компании пообещали за три года поездки посетить 375 мировых портов в 135 странах на всех континентах. Из них 208 будут ночными остановками, что позволит осмотреть местность не только с корабля.



За три года лайнер преодолеет более 200 000 км, посетив все достопримечательности мира от статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и Тадж-Махала в Индии до мексиканского Чичен-Ица, пирамид Гизы, Мачу-Пикчу и Великой китайской стены.



Круиз даже предполагает путешествия на 103 “тропических острова”.



Эта компания является дочерней компанией Miray Cruises, которая сейчас владеет круизным лайнером MV Gemini, курсирующим вокруг Турции и Греции. Компания имеет 30-летнюю историю в круизной промышленности. MV Gemini будет капитально отремонтирован для поездки. У него 400 кают, в которых можно разместить 1074 пассажира.



Из-за характера путешествия, а также традиционных удобств круизного лайнера, ресторанов и развлечений, Gemini также будет оснащена средствами удаленной работы. Компания обещает полномасштабный бизнес-центр с комнатами для переговоров, 14 офисами, бизнес-библиотекой и лаунжем. Доступ к ним будет свободным.



Также будет круглосуточная больница. Компания также предлагает возможность "дополнительных налоговых льгот при работе в качестве международного резидента на борту судна".



Стоимость кают начинаются от 29 999 долларов на одного человека в год, исходя от 179 994 долларов за трехлетнее путешествие для двух человек, до люксов с балконом, которые вдвое больше по размеру и стоят до 109 999 долларов на человека. Самый дешевый домик под открытым небом стоит 36 999 долларов на одного человека.



Пассажиры должны зарегистрироваться на все три года путешествия, хотя компания запускает схему подбора партнеров, по которой пассажирам будет разрешено делиться салоном с кем-то другим, присоединяясь к путешествию или выходя из нее.



К примеру, две пары могут купить одну каюту, а затем поочередно путешествовать: одна пара покинет лайнер, а другая – присоединится к поездке.

Один человек получит скидку 15%, если забронирует двухместную каюту. Необходимый минимальный первоначальный взнос – 45 000 долларов.



Кроме бизнес-центра, на лайнере будут: терраса для загара и бассейн, оздоровительный центр и "несколько заведений питания", хотя все подробности еще не разглашаются.



На борту будут инструкторы танцев и музыки. Для путешествующих будут даже одиночные микшерные пульты. Также пассажирам предлагают тренажерный зал и салон.



Главные моменты поездки – это Рождество в Бразилии и Новый год в Аргентине.



Корабль сделает петлю вокруг Южной Америки, охватит остров Карибского моря и оба побережья Центральной Америки, а затем поднимется вдоль западного побережья Северной Америки, пересекая Гавайи.



Остановки в Азии включают Японию (12 остановок), Южную Корею (включая остров Чеджу) и Китай. Он также охватывает большинство классических направлений Юго-Восточной Азии от острова Бали, Дананга во Вьетнаме и побережья Камбоджи до Бангкока, Сингапура и Куала-Лумпура.



Лайнер пройдет мимо Австралии, Новой Зеландии и совершит островной прыжок через южную часть Тихого океана; путешествие по Индии и Шри-Ланке; затем Мальдивы и Сейшельские острова, прежде чем пересечь на запад в Африку, достичь континента в Занзибаре, а затем осуществить петлю вниз в Кейптаун и вверх вдоль западного побережья Африки – с быстрыми погружениями на запад к островам, включая Св. Елену.



Лайнер также пройдет вокруг Средиземного моря и Северной Европы.



