



Туристам рассказали, что можно забирать из номера отеля и ресторана

Всего две вещи разрешено выносить туристам из гостиничных номеров и ресторана без каких-либо неприятных последствий. О них в новом видео, согласно The Sun, рассказала менеджер отеля Мелли, известная в TikTok под ником @melly_creations.



Итак, что можно смело брать домой из гостиничного номера?



Во-первых, одноразовые косметические средства – шампунь, кондиционер и мыло.



“Вам разрешается брать шампунь, кондиционер и мыло из номера, в котором вы регистрировались, особенно если вы уже открыли их, потому что они все равно будут выброшены после вашего выезда. Но если вы проходите мимо тележки для уборки, не берите эти предметы просто так. Вместо этого вам нужно просто попросить, горничные будут счастливы предоставить вам дополнительные принадлежности”, – уточнила блогер.



Во-вторых, фрукты и выпечку, если не злоупотреблять количеством. Особое внимание эксперт уделила правилам поведения в гостиничном ресторане.

“Если вы остановились в отеле, где подают континентальный завтрак, вы можете отнести его вверх. Вам не нужно тайком приносить еду в номер, и большинство отелей не возражают, если вы захотите взять еще пару кусочков фруктов или кекс”, – добавила она.



Вирусное видео собрало 330 000 просмотров, и многие пользователи поделились своими комментариями, выражая благодарность за советы гостиничного менеджера.



“Это отличная новость! Люди боялись брать с собой тарелку, теперь они не будут жить в страхе”, “Спасибо! Мне всегда было неудобно брать в дорогу лишний фрукт или кекс для моих детей”, “Всегда стеснялся взять лишний кусочек для своих детей”, – отметили пользователи.



Генеральный менеджер отеля Brooklyn Пол Бейлисс объяснил, что "ручки, прокладки и средства для ванн – это норма", то есть это гости могут брать с собой. Однако “те, кто выносят из отеля подушки, картины, одеяла, матрасы и телевизоры – это перебор”.



Ранее мы писали о российской туристке, которую поймали на краже вещей и продуктов со “шведского стола” из турецкого отеля. Во время уборки в номере было обнаружено 35 кг “добра”.