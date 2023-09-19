



Туристам не стоит заказывать 0,5 л пива: Что нужно знать об отдыхе в Испании

Региональный менеджер Villa Plus в Андалузии (Испания) Рэйчел Фланаган рассказала, почему местные жители никогда не заказывают пинту пива, и почему туристам тоже не следует этого делать.



“Никогда не заказывайте пинту пива (0,56 литра). Оно станет теплым”, – рассказала она Sun Online Travel.



Фланаган рекомендует заказывать пиво в популярных в Испании маленьких стаканчиках "каньяс" (0,2-0,3 литра), которые позволяют напитку оставаться прохладным и освежающим.



При этом эксперт порекомендовала туристам избегать баров в популярнейших туристических районах.



“Идите по переулкам. Никогда не ходите по площадям и по главным улицам”, – добавила эксперт. “И никогда не просите сангрию. Здесь испанцы этого не пьют. Они пьют tinto de verano, то есть красное вино, смешанное с лимонной газировкой или домашним лимонадом”.



Кроме того, эксперт рассказала, что испанцы никогда не заказывают еду в порциях на одного, если хотят насладиться настоящим испанским ужином. Она рекомендует выбирать тарелку размера media ración, чтобы каждый за столом мог насладиться блюдом.



Испания, как одно из самых популярных направлений отдыха, пытается обуздать туристов, в том числе вводя различные запреты и ограничения. На популярном среди туристов побережье Коста-Бланка в провинции Аликанте отдыхающие могут быть оштрафованы на 200 евро за покупку товаров у нелицензированных уличных торговцев. А власти муниципалитета Муро на Майорке решили штрафовать на 900 евро туристов, прыгающих с причала в море.