



Туристам на заметку: лучшие продуктовые рынки Европы, которые стоит посетить

Во время летнего отдыха в Европе, чтобы сытно и ярко провести прогулку, стоит посетить местные рынки.



Издание The Sun предоставило список недорогих продуктов рынков, где можно вкусно покушать и сделать покупки.



Испания – La Boqueria в Барселоне



На рынке можно отведать не только местные овощи и фрукты, но и насладиться испанской закуской Тапас под охладительные напитки. Эксперты также рекомендуют посетить торговый центр Mercat de Sant Josep de la Boqueria в Барселоне — один из лучших в стране, и не пропустить удивительный кандитерский магазин Escriba.



Мальта – рыбный рынок Марсашлокк



В этом месте можно насладиться свежайшими морепродуктами. Лавочки тянутся вдоль гавани в живописной деревушке Марсашлокк. Воскресным утром на крупнейшем рыбном рынке Мальты столы ломятся от свежей рыбы-меч и тунца. За вкусным обедом в кафе можно насладиться потрясающим видом на лодки, которые заходят в залив.



На крытом продовольственном рынке столицы Валлетты Is Suq Tal Belt можно купить мед местного производства, вино, множество фруктов и овощей, цукаты, гвоздику и финики. Также эксперты советуют обязательно попробовать пастицци — выпечка из слоеного теста с начинкой из рикотты или горохового пюре.



Турция – рынок Кемералты в Измире



В этом месте можно купить керамику, текстиль, экзотические специи, свежие продукты. Туристов ждут соблазнительные запахи жареного на вертеле мяса, а также турецкого чая и кофе.



Эксперты советуют отведать лучшие шашлыки, которые когда-либо пробовали, или кюфту - фрикадельки из баранины, подаваемые в остром томатно-перечном соусе.



Италия – рынки Балларо и Ла Вуччирия в Палермо, Сицилия



На рынке Балларо в Палермо экзотические пряные ароматы переносят посетителей в мавританские времена. Тут можно попробовать гигантские арбузы, лимоны и апельсины, а также невероятно вкусный пармезан и моцареллу. Рекомендуется обязательно попробовать хрустящие канноли, наполненные кремовой рикоттой.



А рынок Ла Вуччирия в Палермо является старейшим в городе. Конечно же, фирменным блюдом, которое встречается в кафе, является пицца. Но также можно отведать бекон, обернутый зеленым луком и поджаренный на гриле, анчоусы и кальмаров в панировочных сухарях, сардины, фаршированные кедровыми орешками и изюмом, и оладьи из нута. Также путешественникам советуют попробовать напиток chinotto spritz с содовой.



Франция – Marché Provençal в Антибах, Прованс



Тут можно отведать лучшие местные продукты, такие как горный сыр, дольки чеснока, помидоры всех форм и размеров, клубнику и чернику, оливки и грибы. Рынок открывается в 6 утра ежедневно. Недорого позавтракать можно круассанами и выпечкой или купить блинчик.

