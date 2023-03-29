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Туриста из России депортируют из-за обнаженного фото на священной горе Бали
29.03.2023 22:23 Ирина Демьянова

Туриста из России депортируют из-за обнаженного фото на священной горе Бали

Туриста из России депортируют из Индонезии из-за того, что он разделся на священной горе Агунг на острове Бали. Фотографию этого поступка было опубликовано в сети, пишет BBC.

Россиянин по имени Юрий извинился, но ему все равно запретят ближайшие полгода въезд в Индонезию. Местные чиновники отметили, что его действиям “нет оправдания”.

“Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре”, — заявил глава Балийского управления по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу.

Россиянин после этого даже принял участие в специальной церемонии очищения горы — ритуале, проводимом местными жителями после таких инцидентов.

Почетный консул РФ на Бали, а также местные жители в комментариях поддержали решение о депортации россиянина.

 

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