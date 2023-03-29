



Туриста из России депортируют из-за обнаженного фото на священной горе Бали

Туриста из России депортируют из Индонезии из-за того, что он разделся на священной горе Агунг на острове Бали. Фотографию этого поступка было опубликовано в сети, пишет BBC.



Россиянин по имени Юрий извинился, но ему все равно запретят ближайшие полгода въезд в Индонезию. Местные чиновники отметили, что его действиям “нет оправдания”.



“Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре”, — заявил глава Балийского управления по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу.



Россиянин после этого даже принял участие в специальной церемонии очищения горы — ритуале, проводимом местными жителями после таких инцидентов.



Почетный консул РФ на Бали, а также местные жители в комментариях поддержали решение о депортации россиянина.



