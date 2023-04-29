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Турция закрыла свое небо для армянской авиакомпании
29.04.2023 22:00 Алина Груднева

Турция закрыла свое небо для армянской авиакомпании

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянской авиакомпании Flyone Armenia, которые направляются в Европу.

Об этом сообщил председатель совета директоров компании Арам Ананян в комментарии "Арменпресс".

"По непонятным для нас причинам и без видимых оснований авиационные власти Турции аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции", - сказал он.

По словам Ананяна, Турция отменила разрешение "без предварительного уведомления, поставив перед фактом авиакомпанию и пассажиров".

 

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