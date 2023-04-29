



Турция закрыла свое небо для армянской авиакомпании

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянской авиакомпании Flyone Armenia, которые направляются в Европу.



Об этом сообщил председатель совета директоров компании Арам Ананян в комментарии "Арменпресс".



"По непонятным для нас причинам и без видимых оснований авиационные власти Турции аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции", - сказал он.



По словам Ананяна, Турция отменила разрешение "без предварительного уведомления, поставив перед фактом авиакомпанию и пассажиров".



