



Глобальное потепление может убить тропические леса в ближайшие 100 лет

Глобальное потепление приводит к тому, что лиственные тропические леса приближаются к температуре, при которой они больше не смогут перерабатывать солнечный свет и углекислый газ, что угрожает их уничтожению, пишет AFP.



Небольшой процент верхних листьев тропических деревьев уже пересек этот порог, достигнув температуры выше 47 градусов, что делает невозможным фотосинтез, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature. В настоящее время некоторые листья превышают эту критическую температуру всего в 0,01 процента времени, но воздействие может быстро возрасти, поскольку листья нагреваются быстрее, чем воздух, говорят исследователи.



"Когда воздух нагревается на два-три градуса, то фактическая верхняя температура листьев деревьев повышается на восемь градусов», - сказал ведущий автор исследования из Университета Северной Аризоны Кристофер Доути.



Если средняя температура поверхности тропических лесов потеплеет на 4 градуса выше нынешнего уровня - что считается наихудшим сценарием, то исследователи прогнозируют возможную полную гибель листьев.



Новое исследование предполагает, что гибель листьев может стать новым фактором в прогнозируемой "переломной точке", когда тропические леса из-за изменения климата и вырубки лесов превратятся в ландшафты, похожие на саванны. Если температура воздуха повышается на 0,03°C в год, массовая гибель листьев может произойти чуть более чем через столетие.



Однако полная гибель листьев не обязательно означает полную гибель дерева. Критическая температура, при которой листья становятся коричневыми и отмирают, также может различаться для разных видов, в зависимости от размера и толщины листьев и ширины кроны.



В Амазонии, где температура выше, чем в других тропических лесах, за последние десятилетия возросла скорость умирания деревьев.



Увеличение фрагментации лесов в результате обезлесения также приводит к тому, что остальная часть леса становится теплее.



Тропические биомы содержат 45% лесов Земли и играют огромную роль в поглощении антропогенного углеродного загрязнения. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, они также являются рассадником половины или более мирового растительного биоразнообразия, насчитывающего не менее 40 000 различных видов деревьев.



"Это правда, что деревья и другие виды растительности могут поглощать выбросы и обеспечивать охлаждение но без согласованных действий человека, направленных на сокращение выбросов и ограничение глобального потепления, а также на защиту и укрепление природы, некоторые функции природы могут начать нарушаться при более высоких температурах», - говорит преподаватель экологических систем в Открытом университете Лесли Мейбон.