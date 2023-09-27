



Три самые закрытые страны: Куда туристам почти невозможно попасть

Даже в условиях мировой глобализации не в каждую страну могут попасть туристы.

Северная Корея

Туркменистан

Бутан

В страну можно попасть, только взяв путевку у аккредитованного туроператора. Важно понимать, что внутри страны турист не сможет свободно передвигаться по городу без гида и снимать все, что захочет. Перед поездкой лучше ознакомиться с местными правилами, потому что законы здесь жесткие. Но маловероятно, что на туриста здесь нападут или ограбят – Северная Корея считается одним из самых безопасных мест в мире с точки зрения уровня преступности.Туркменистан – одна из наименее посещаемых стран мира наравне с Северной Кореей. Это обусловлено строгой визовой политикой государства. При путешествии по стране следует помнить, что посещение некоторых районов возможно только в сопровождении сотрудников туристической компании. А отдельные территории вообще закрыты для иностранных граждан. Законодательство Туркменистана требует от приезжающих в страну туристов размещаться именно в тех отелях, которые они указали в программе пребывания. Проведение фото и видеосъемки некоторых объектов требует специального разрешения. Как и в Северной Корее, здесь даже в крупных городах уровень преступности невероятно низок. Правонарушения против иностранцев встречаются очень редко.Королевство Бутан находится в Гималаях между Индией и Китаем. Разрешение на въезд в страну можно ожидать месяцами. Но, как говорят упорные путешественники, Бутан того стоит, ведь это место называют страной счастья. За каждый день пребывания в стране обязательно нужно платить 250 долларов. В эту сумму входит проживание, питание и услуги гидов. Но Бутан не тоталитарное государство, просто жители не хотят, чтобы массовый туризм навредил их культуре и природе. Внушительные пошлины – лучший способ ограничить количество путешественников.Те, кому удается попасть в Бутан, оказываются в максимально аутентичной среде. Телевидение и интернет появились там менее двадцати лет назад. Глобализация завоевывает Бутан очень медленно, правительство страны не спешит впускать иностранные компании на внутренний рынок, а по улицам люди ходят в основном в национальных костюмах.