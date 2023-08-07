



Тревожный феномен: рост числа квартир для отдыха, оснащенных скрытыми камерами

Постоянно растущая популярность аренды квартир для отдыха, набирающая потенциал благодаря таким многомиллионным платформам, как Airbnb, открыла новые возможности для путешественников, ищущих уникальные впечатления, и для предприимчивых хозяев, желающих получить дополнительный доход. Однако, несмотря на то, что аренда жилья может показаться быстрым, легким и экономически выгодным вариантом проведения отпуска, за ней может скрываться тайное наблюдение - и это придаст жутковатый оттенок вашему следующему запланированному путешествию...



Недавнее исследование, проведенное компанией Vivint, специализирующейся на системах домашней безопасности, проливает свет на возможные проблемы, связанные с арендой жилья для отдыха. В ходе исследования было опрошено 406 хозяев и 602 гостя, и в результате были получены поразительные данные, свидетельствующие о возможном вторжении в частную жизнь отдыхающих и реальной стоимости непредвиденного ущерба имуществу.



Одним из наиболее тревожных открытий, полученных в ходе исследования, стало то, что каждый десятый владелец жилья признался, что в его квартире установлены скрытые камеры или микрофоны, о чем совершенно не подозревают его постояльцы. Для путешественников это является серьезным нарушением тайны частной жизни: 86% опрошенных гостей вполне обоснованно считают это грубым нарушением их личного пространства. Неудивительно, что в результате исследования выяснилось, что подобная слежка отпугивает почти три четверти (76%) гостей от проживания в арендованном жилье.



Кроме того, исследование показало реалии ущерба, наносимого арендованной недвижимости гостями. 40% хозяев сталкивались с ущербом, нанесенным гостями, причем 23% хозяев подозревают, что ущерб был нанесен умышленно. В среднем этот ущерб составил 553 доллара США на каждую арендованную единицу жилья, что является серьезным финансовым бременем для хозяев. В ответ на эти опасения каждый третий хозяин теперь проверяет потенциальных арендаторов через их профили в социальных сетях, надеясь выявить потенциально проблемных гостей еще до их заселения.

