



Трагедия на борту самолета: пилот умер прямо во время полета

Пилот упал в обморок и умер в туалете на борту самолета Boeing 787 во время перелета из Майами в Чили.



По данным британского таблоида The Sun, скончавшимся оказался 56-летний Иван Андаур, летевший рейсом LA505.



Два вторых пилота были вынуждены совершить аварийную посадку в международном аэропорту Токумен в городе Панама. После приземления медики были вынуждены констатировать смерть мужчины. Причина остановки сердца устанавливается.



"К сожалению, у нас не было необходимых материалов для проведения качественной реанимации. В Латинской Америке необходимо улучшить протокол на такие случаи, когда жизнь еще можно спасти", - сказала медсестра, которая пыталась его реанимировать.