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ТОП стран Европы, где больше всего карманников
04.04.2023 22:36 Mignews.ua | фото: pixabay.com

ТОП стран Европы, где больше всего карманников

Довольно необычное исследование обнародовали европейские издания: в каких странах Европы больше всего карманников, где именно они устраивают в буквальном смысле охоту на туристов.

Так, аналитики изучили, сколько раз туристы упоминают карманников в обзорах главных достопримечательностей каждой страны. Страной Европы с самым большим количеством карманных воров, жертвами которых нередко становятся именно туристы, признана Италия, пишет Express со ссылкой на исследование Quotezone.co.uk.

В частности, в возглавившей антирейтинг Италии сразу несколько популярных туристических достопримечательностей стали настоящими магнитами для воров – Колизей, фонтан Треви и Пантеон, все в столице Риме. Также популярными мишенями для карманников стали Дуомо ди Милано в Милане и Галерея дельи Уффици во Флоренции.

Второе место в списке заняла Франция со всеми пятью своими главными достопримечательностями, включая Эйфелеву башню в Париже. За ней следуют Нидерланды и Германия.

Топ-10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж:

  • 1. Италия.
  • 2. Франция.
  • 3. Нидерланды.
  • 4. Германия.
  • 5. Греция.
  • 6. Испания.
  • 7. Португалия.
  • 8. Турция.
  • 9. Ирландия.
  • 10. Польша.
"Кража может произойти где угодно, а туристические точки являются удобным местом для преступников, чтобы нацеливаться на кошельки и сумки отдыхающих, пока они заняты посещением достопримечательностей. Знаковые локации, такие как Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме, особенно популярны среди карманников, поскольку они могут незаметно передвигаться среди большого скопления людей", – пояснил основатель и генеральный директор Quotezone.co.uk Грег Уилсон.

Он также дал несколько полезных советов, как обезопасить себя от карманников:
  • Важно всегда сохранять бдительность, оставлять ценные вещи, такие как дорогие украшения, в сейфе отеля и всегда брать с собой надежную сумку через плечо или на пояс с застежками-молниями для защиты телефонов и кошельков.
  • Старайтесь никогда не оставлять личные вещи без присмотра, даже если они застрахованы. 
  • Не забудьте перепроверить, что покрывается полисом страхования путешествий, а что нет. Большинство полисов страхования путешествий покрывают случаи кражи важных документов, например, паспортов, но редко распространяются на украденные деньги и телефоны.
Напомним, ранее Барселона была признана столицей карманных воров – больше всего их на местном бульваре Ла-Рамбла. Тем не менее, в списке стран с самым большим количеством карманников Испания не попала в топ-5.

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