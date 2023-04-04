ТОП стран Европы, где больше всего карманников
Довольно необычное исследование обнародовали европейские издания: в каких странах Европы больше всего карманников, где именно они устраивают в буквальном смысле охоту на туристов.
Так, аналитики изучили, сколько раз туристы упоминают карманников в обзорах главных достопримечательностей каждой страны. Страной Европы с самым большим количеством карманных воров, жертвами которых нередко становятся именно туристы, признана Италия, пишет Express со ссылкой на исследование Quotezone.co.uk.
В частности, в возглавившей антирейтинг Италии сразу несколько популярных туристических достопримечательностей стали настоящими магнитами для воров – Колизей, фонтан Треви и Пантеон, все в столице Риме. Также популярными мишенями для карманников стали Дуомо ди Милано в Милане и Галерея дельи Уффици во Флоренции.
Второе место в списке заняла Франция со всеми пятью своими главными достопримечательностями, включая Эйфелеву башню в Париже. За ней следуют Нидерланды и Германия.
Топ-10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж:
- 1. Италия.
- 2. Франция.
- 3. Нидерланды.
- 4. Германия.
- 5. Греция.
- 6. Испания.
- 7. Португалия.
- 8. Турция.
- 9. Ирландия.
- 10. Польша.
Он также дал несколько полезных советов, как обезопасить себя от карманников:
- Важно всегда сохранять бдительность, оставлять ценные вещи, такие как дорогие украшения, в сейфе отеля и всегда брать с собой надежную сумку через плечо или на пояс с застежками-молниями для защиты телефонов и кошельков.
- Старайтесь никогда не оставлять личные вещи без присмотра, даже если они застрахованы.
- Не забудьте перепроверить, что покрывается полисом страхования путешествий, а что нет. Большинство полисов страхования путешествий покрывают случаи кражи важных документов, например, паспортов, но редко распространяются на украденные деньги и телефоны.