



​​​​​​​ТОП-5 самых дешевых стран Европы для путешествий

Осень – это прекрасное время для посещения Европы. Бархатный сезон заканчивается и цены на гостиничные номера и проживание постепенно снижаются. Эксперты назвали пять самых дешевых стран Европы для осеннего путешествия. Рейтинг составило издание Travel Off Path.



На первом месте – Албания. Маленькая балканская страна привлекает туристов благодаря девственным пляжам и уникальному культурному наследию. При этом средняя стоимость проживания в отеле в Албании 49 долларов за ночь, а ночь в пятизвездочном отеле обойдется, в среднем, в 81 доллар. Пообедать там можно за 10 долларов.



Второе место занимает Польша. В кафе можно насладиться чашкой кофе от 2 до 4 долларов. Обед в ресторане обойдется от 4 до 8 долларов. Средняя цена за ночь в отеле составит 54 доллара.



Третьей в списке - Латвия, где бутылка воды обойдется около 70 центов, а пиво в местном баре всего около 2,5 доллара. Поужинать вдвоем можно за 23 доллара. За ночь нужно отдать всего 64 доллара.



Четвертое место в рейтинге занимает Венгрия с богатством архитектурных памятников, готической архитектурой и огромными термальными банями. Средняя цена гостиничного номера в Венгрии составляет 64 доллара за ночь, кофе – 1,5 доллара, а вкусный обед в хорошем ресторане – около 10 долларов.



Замыкает список Румыния. Средняя стоимость номера в отеле в Румынии составляет 50 долларов. Пообедать можно всего за 12 долларов.