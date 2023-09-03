Топ-10 островов Средиземноморья, которые оставляют туристов в восторге

Журнал The Travel представил своим читателям топ-10 островов Средиземноморья, поражающих туристов. Подчеркивается, что хотя в Европе не так много островов, как в Азии, здесь можно найти некоторые из самых красивых в мире.

Санторини, Греция: Этот остров, расположенный в Эгейском море, считается одним из самых красивых в Европе. Он славится своей романтической атмосферой и прекрасными пляжами, а также удивительной местной архитектурой, включая дома на скалах с видом на море. Санторини также известен своими отличными винами.

Мальта: Это государство, состоящее из нескольких островов, всегда привлекает туристов. Особого внимания заслуживает город Ла Валетта, известный своеей привлекальностью для дайверов.

Закинф, Греция: Здесь туристам предлагается "релаксация и природная красота". Остров также славится одними из самых красивых деревнями в мире и множеством прекрасных песчаных пляжей.

Сицилия, Италия: Издание отмечает великолепную кулинарию, потрясающую архитектуру, впечатляющие горы и действующие вулканы. Туристам также советуют попробовать местные вина с богатой историей.

Форментера, Испания: Этот остров, самый маленький из группы Балеарских островов, предлагает невероятные природные достопримечательности и расслабленную атмосферу, а также девственные пляжи и очаровательные рыбацкие деревни.

Корфу, Греция: Корфу, известный как “самый зеленый из греческих островов”, приглашает туристов посетить его столицу, город Корфу, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хвар, Хорватия: Этот остров в Далмации известен как “убежище богачей". Он также славится роскошным национальным парком и множеством пляжей.

Майорка, Испания: Этот самый большой из Балеарских островов привлекает ежегодно около 30 миллионов туристов своими уникальными достопримечательностями.

Корсика, Франция : Корсика, один из самых красивых островов Франции, способен поразить своей красотой и привлекает туристов меньшим ажиотажем, чем на других островах в списке. Красотами Аяччо и Порто-Веккьо можно наслаждаться без толп туристов.