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Топ-10 островов Средиземноморья, которые оставляют туристов в восторге
03.09.2023 20:06 Наталья Богинская

Топ-10 островов Средиземноморья, которые оставляют туристов в восторге

Журнал The Travel представил своим читателям топ-10 островов Средиземноморья, поражающих туристов. Подчеркивается, что хотя в Европе не так много островов, как в Азии, здесь можно найти некоторые из самых красивых в мире.

  1. Санторини, Греция: Этот остров, расположенный в Эгейском море, считается одним из самых красивых в Европе. Он славится своей романтической атмосферой и прекрасными пляжами, а также удивительной местной архитектурой, включая дома на скалах с видом на море. Санторини также известен своими отличными винами.
  2. Мальта: Это государство, состоящее из нескольких островов, всегда привлекает туристов. Особого внимания заслуживает город Ла Валетта, известный своеей привлекальностью для дайверов.
  3. Закинф, Греция: Здесь туристам предлагается "релаксация и природная красота". Остров также славится одними из самых красивых деревнями в мире и множеством прекрасных песчаных пляжей.
  4. Сицилия, Италия: Издание отмечает великолепную кулинарию, потрясающую архитектуру, впечатляющие горы и действующие вулканы. Туристам также советуют попробовать местные вина с богатой историей.
  5. Форментера, Испания: Этот остров, самый маленький из группы Балеарских островов, предлагает невероятные природные достопримечательности и расслабленную атмосферу, а также девственные пляжи и очаровательные рыбацкие деревни.
  6. Корфу, Греция: Корфу, известный как “самый зеленый из греческих островов”, приглашает туристов посетить его столицу, город Корфу, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  7. Хвар, Хорватия: Этот остров в Далмации известен как “убежище богачей". Он также славится роскошным национальным парком и множеством пляжей.
  8. Майорка, Испания: Этот самый большой из Балеарских островов привлекает ежегодно около 30 миллионов туристов своими уникальными достопримечательностями.
  9. Корсика, Франция : Корсика, один из самых красивых островов Франции, способен поразить своей красотой и привлекает туристов меньшим ажиотажем, чем на других островах в списке. Красотами Аяччо и Порто-Веккьо можно наслаждаться без толп туристов.
  10. Капри, Италия: Капри, одно из самых известных мест в Европе со времен Римской империи, до сих пор предлагает незабываемые впечатления и привлекательные места для посещения.

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