



Только три дня: скидка 20% при заказе отеля в Израиле



Израильская гостиничная ассоциация в сотрудничестве с 212 отелями по всей стране запустила сегодня, 19 апреля, акцию , которая позволит получить скидку не менее 20% на любое время в течение ближайшего года, включая праздники и выходные дни, всем, кто заранее забронирует отдых в ближайшие 72 часа.



Акция включает 100 000 ночей в самых разных отелях со всей страны и гостиницы всех уровней, от 3 звезд до 5 звезд deluxe.



В течение 3 дней акции можно будет забронировать отдых через систему бронирования гостиничной ассоциации и получить скидку не менее 20% от стоимости отдыха, указанной на момент бронирования на сайте отеля, независимо от состава отдыхающих, типа номера и питания.



Акция начнется сегодня в 12:00 и продлится до 21 сентября в 12:00.



Генеральный директор Израильской гостиничной ассоциации Яэль Даниэли сказала: "Акция рассчитана на взыскательного и быстро принимающего решение потребителя. Мы хотим облегчить жизнь израильтянам и дать им возможность насладиться отдыхом со скидкой в любом семейном составе, в любом типе номера, по всей стране и в любое время года".

