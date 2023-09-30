



Теперь на Кевина Спейси подал в суд еще и массажист

Оправданный в суде по делу о сексуальных домогательствах и изнасилованиях актер Кевин Спейси столкнулся с новым иском.



По данным таблоида TMZ, теперь его обвиняет массажист.



По словам жителя Нью-Йорка, Спейси нанял его, а затем начал домогаться, предложив оплату за дополнительные услуги сексуального характера. Истец утверждает, что актер заказал три 90-минутных сеанса массажа в августе и сентябре 2016 года в номере отеля New York Edition, требуя, помимо прочего, чтобы процедура начиналась с акцентом на его ягодицы.



Он добавил, что Спейси однажды даже схватил его за руку и пытался положить ее на свои гениталии. Истец пожаловался, что такие сеансы привели к психическому и эмоциональному расстройству. Он якобы до сих пор страдает от тревоги и депрессии. Массажист потребовал от актера возмещения ущерба.