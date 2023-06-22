



Таксист взял с туристки 580 шекелей за поездку из аэропорта в Тель-Авив



На этой неделе таксист, работающий в аэропорту Бен-Гурион обманул преподавательницу университета в Швеции, приехавшую на международную конференцию в Израиль, и взял с нее за поездку в Тель-Авив 580 шекелей. В конце поездки он выдал ей фиктивный чек без своих личных данных.



Во время поездки лектор предложила таксисту расплатиться кредитной картой, но он настаивал на наличных и остановил ее у банкомата, где она сняла деньги, передала ему 580 шекелей и получила фиктивную квитанцию.



Когда лектор рассказывала рассказала о случившемся организатору конференции, профессору Михаэлю Бирнхаку, она говорила вежливо, мягко, но чувствовала дискомфорт, неприятные ощущения от того, как поступил с ней таксист. Если он поступил так с нашей гостьей, то он поступил так со многими другими туристами, и это печально, - с болью сказал профессор Бирнхак, - Управление аэропортов и Министерство транспорта должны заняться этим явлением и привлечь к ответственности водителей, которые вымогают цены и создают нам дурную славу в мире".



"После того, что сделал с ней таксист, зачем ей возвращаться в Израиль? Она вернется в Швецию и будет рассказывать об успешной конференции, которую мы организовали и в которой она участвовала, но при этом она будет рассказывать и о случае с таксистом", - сказал профессор Бирнхак. "К сожалению, водители в Бен-Гурион празднуют, а расплачиваются за это туристы, и они больше никогда сюда не вернутся. Такой водитель такси вредит туризму в Израиле, его водительские права должны быть отозваны".