



Тайвань будет платить туристам за посещение страны

Власти страны решили привлекать туристов необычным способом. Им собираются платить деньги за посещение Тайваня. Новая программа будет реализовываться в два этапа. К 2023 году планируют привлечь около 6 миллионов туристов, к 2026 – увеличить эту цифру до 10 миллионов.

Индивидуальные туристы смогут получить по 5 000 тайваньских долларов (около 154 евро), группы – по 20 000 (около 615 евро).



Министр транспорта Ван Куо-цай заявил в среду, что денежная помощь будет осуществляться в цифровом виде. Эти средства можно будет использовать на жилье, питание и развлечения. Правда, как можно подать заявку на гранты, пока не сообщают.



“Деньги будут выделяться в рамках нескольких мероприятий по продвижению туризма”, – комментирует генеральный директор Бюро по туризму Чан Ши-Чжун.



Мероприятия направлены на привлечение большего количества посетителей с ключевых рынков, включая Японию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию, Гонконг и Макао, а также Европу и Америку.



Тайвань зафиксировал чуть менее 900 000 въездных посетителей в 2022 году, согласно статистике Тайваньского бюро туризма. Среди самых больших групп были посетители из Вьетнама, Индонезии, Японии и США. Эти цифры являются частью показателей 2019 года, когда Тайвань привлек рекордные 11,8 миллиона международных туристов – более чем на 7% больше, чем в предыдущем году.