Таиланд запускает новые элитные визы для туристов: в чем их привилегии

Компания Thai Privilege Co. Ltd. при Министерстве туризма и спорта Таиланда объявила об отмене 8 видов виз программы Thailand Elite. Вместо них теперь будут действовать 4 вида долгосрочных виз – Gold, Platinum, Diamond и Reserve.



К новым пакетам элитных карт будут добавлены баллы, дающие право на определенные привилегии, которые можно обменять на фирменные услуги партнеров программы. К примеру, можно получить трансфер из аэропорта, ускоренную иммиграцию, зал ожидания в аэропорту и многое другое.



Gold является членской картой на 5 лет стоимостью 900 тысяч бат (более 25 000 долларов). По ней ежегодно будут насчитываться 20 привилегированных баллов, дающих право на услуги от трансфера из аэропорта до покупок.



Platinum дает срок действия визы на 10 лет, ее цена составляет 1,5 млн бат (около 43 000 долларов). Владелец будет получать 35 баллов ежегодно, которые можно обменять на услуги, такие как VIP-места, оздоровительные и спа-процедуры.



Diamond будет выдаваться на 15 лет, ее стоимость – 2,5 млн бат (71 000 долларов). Ежегодно на карту будет насчитываться 55 баллов. Список привилегий для владельцев карты расширится от бесплатных внутренних перелетов до консультантов по финансовым вопросам.



Reserve можно получить только по приглашению, она будет действовать 20 лет, купить ее можно за 5 млн бат (143 000 долларов). Карта даст 120 баллов в год, в том числе привилегии The Reserve Club на тест-драйвы суперкаров.



Для удобства участников программы будет запущено мобильное приложение Thai Privilege, в котором можно отследить и проверить свои баллы. Элитную визу по текущей цене можно приобрести до 15 сентября.



Thailand Elite – это резидентская виза, которая позволяет ее владельцу комфортно проживать в стране в течение всего срока действия. Количество въездов-выездов ею не ограничено, единственный ее минус – высокая стоимость. Такую визу могут позволить себе только состоятельные путешественники. В настоящее время минимальная ее стоимость составляет 600 тысяч бат (17 000 долларов).