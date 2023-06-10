



Стюардессы считают вас "идиотом", если делаете это в самолете

Стюардессы считают "идиотами" тех людей, которые сразу после приземления самолета вскакивают со своих мест в надежде выйти из воздушного судна в первых рядах.



Об этом в комментарии The Sun сказала бортпроводница с большим стажем работы на условиях анонимности.



"Если вы относитесь к тому типу людей, которые встают со своего места до того, как самолет остановится, и двери откроются, вы идиот. Меня поражает каждый раз, когда люди думают, что несколько шагов, сделанных раньше остальных пассажиров, помогут им быстрее покинуть самолет", - сказала она.



По словам стюардессы, вскакивать со своих мест до того, как самолет остановится в терминале, крайне опасно. Она сравнила эту ситуацию с отстегиванием ремня безопасности в автомобиле при съезде с шоссе на городскую дорогу.



"Я, конечно, все понимаю. Последнее, что вы хотите делать после долгого перелета, — это продолжать оставаться на своем месте, особенно если речь идет о высоких пассажирах, у которых остается мало места для ног. Но вставать сразу после приземления — очень опасно, особенно если самолет все еще движется", - пояснила она.



Бортпроводница добавила, что на земле пассажиры получают больше травм, чем в воздухе. При чем, большинство из случаев связано с тем, что пассажиры не находятся на своем месте с надежно пристегнутыми ремнями безопасности.



"Быстрее все равно никуда не выйдете. Лучше посидеть в кресле, пока самолет не доедет до терминала, и только потом начинать думать о том, как собраться свои вещи и подготовиться к выходу. Даже тогда нужно выходить спокойно, ряд за рядом, один за другим. Это упорядоченный и эффективный процесс, который позволяет избежать толкучку", - пояснила она.