



Стюардесса назвала самую шумную нацию на борту самолета

Бывшая стюардесса Марика Микусова рассказала, что некоторые национальности делают работу бортпроводников более напряженной.



В интервью британской газете The Daily Mail она призналась, что в эту группу входят британцы, которые часто садятся на борт "на веселе". Что примечательно, про россиян, на которых, как правило, жалуются больше всего, она не вспомнила.



"Стюардессы любят вечеринки, но британцев все же приходится успокаивать. Употребление алкоголя и уровень шума на борту не должны выходить из-под контроля. Излишне говорить, что иногда такое случается, и это некрасиво", - рассказала она.



По словам Марики, меньше стресса бортпроводникам доставляют дисциплинированные немцы, которые способны самостоятельно о себе позаботиться во время перелета.



"Если хотят с кем-то поменяться местами, то идут и спрашивают сами, а не приходят к нам, как маленькие дети, чтобы мы разобрались за них", - добавила стюардесса.



Марике также нравилась непринужденная атмосфера на рейсах с вежливыми японцами и вечно улыбающимися и добросердечными филиппинцами. По ее словам, поведение пассажиров обычно задает бортпроводникам настроение всего полета.