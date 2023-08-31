



Страны Европы жестко ограничивают аренду туристического жилья на Airbnb

Популярная платформа, позволяющая людям сдавать свои дома или свободные комнаты туристам, обвиняется в том, что она поднимает цены на жилье, вытесняет местных жителей, истощает ресурсы и способствует чрезмерному туризму. Многие европейские города начали вводить ограничения на краткосрочную аренду, чтобы противостоять этому.



Парижане, желающие сдать свое основное жилье на такой платформе как Airbnb, должны зарегистрироваться в местной мэрии. Они смогут сдавать свое основное жилье не более чем на 120 дней в году. Если речь идет о втором жилье или о сдаче в аренду на срок более 120 дней, владельцы квартиры должны официально переоборудовать ее в меблированное туристическое жилье. В городе даже есть специальное подразделение, которое занимается отслеживанием незаконной аренды и штрафует нарушителей.



Берлин уже вводил запрет Airbnb. Пока он отменен, но строгие правила с большими штрафами остаются. Владельцы, сдающие свою недвижимость на Airbnb, должны иметь разрешение на краткосрочную аренду всего объекта. Второе жилье можно сдавать всего на 90 дней в году. В Мюнхене краткосрочная аренда домов ограничена восемью неделями в год, после чего необходимо получить разрешение. В Штутгарте хозяева, сдающие в краткосрочную аренду более половины своей собственности, могут делать это без специального разрешения не более 10 недель в год.



К Риму, уже наложившему ограничение на краткосрочную съемку жилья, недавно присоединилась Флоренция. Возможно, в скором времени к этой компании присоединятся еще два итальянских города – Милан и Венеция. Кроме того, министерство туризма Италии разработало закон о запрете краткосрочной аренды жилья по всей стране. Требование о минимальном пребывании в течение двух суток и введении в общенациональный реестр объектов краткосрочной аренды – вот некоторые из основных мероприятий, включенных в указ.



В Амстердаме хозяева могут сдавать свою недвижимость не более 30 ночей в год. Все, что сверх этого, требует разрешения местной администрации.



В целях борьбы с ростом цен на аренду жилья Португалия прекратила выдачу новых лицензий для Airbnb и других подобных платформ (за исключением сельских районов). Теперь все лицензии на аренду жилья для отдыха будут пересматриваться каждые пять лет. Также вводится новая система контроля цен на аренду. Владельцам Airbnb также предлагают налоговые льготы, если они переделают свою недвижимость в обычные дома.



В 2021 году Барселона стала первым европейским городом, запретившим краткосрочную аренду в домах и квартирах. Хозяевам не разрешается сдавать комнату менее чем на 31 день. Специальная команда проверяет незаконные объявления и удаляет их. Сдача в аренду целых домов или квартир по-прежнему разрешена при наличии соответствующей лицензии.



В столице Майорки – Пальме – запрещено сдавать туристам жилье в многоквартирных домах. Хозяева Airbnb могут сдавать только односемейные дома, которые должны быть изолированными домами или виллами. Валенсия сейчас борется в суде за запрещение краткосрочной аренды жилья в историческом центре города.



В Лондоне хозяевам Airbnb разрешено сдавать свою недвижимость только на 90 или менее ночей в год без подачи заявления на изменение вида использования. Хозяева недвижимости в Шотландии теперь должны получать лицензию на ее использование для краткосрочной аренды, прежде чем принимать какие-либо заказы.В Эдинбурге для сдачи в аренду второго дома на Airbnb требуется разрешение. Десятилетний план развития города, объявленный в декабре, может позволить совету в будущем вообще отказаться от краткосрочной аренды.



В Северной Ирландии каждый, кто занимается размещением туристов на платной основе – в том числе с помощью Airbnb – должен получить сертификат от туристического агентства Северной Ирландии. Со следующего лета Австрия ограничит количество ночей, на которые частные владельцы могут сдавать свою недвижимость в аренду.