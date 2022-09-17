



Столице Казахстана вернули прежнее название – Астана

Столице Казахстана Нур-Султану вернули прежнее название – Астана. Такое решение было принято на внеплановом заседании обеих палат казахского парламента, сообщает Радио "Свобода".



Кроме того, в Конституцию внесен однократный семилетний срок пребывания президента на посту.



Напомним, ранее, 14 сентября, в Казахстан прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии. У трапа самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.