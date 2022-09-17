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Столице Казахстана вернули прежнее название – Астана
17.09.2022 06:14 Раиса Вовк

Столице Казахстана вернули прежнее название – Астана

Столице Казахстана Нур-Султану вернули прежнее название – Астана. Такое решение было принято на внеплановом заседании обеих палат казахского парламента, сообщает Радио "Свобода".

Кроме того, в Конституцию внесен однократный семилетний срок пребывания президента на посту.

Напомним, ранее, 14 сентября, в Казахстан прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии. У трапа самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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