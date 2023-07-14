



Стоит ли открывать аэропорты: Украина попросила совета у Израиля

Украинская делегация на этой неделе тайно посетила Израиль, чтобы попросить совета, стоит ли возобновлять работу аэропортов на западе страны.



Информацию об этом распространило интернет-издание "Бехадрей харедим".



Уточняется, что украинские чиновники обратились за советом к Израилю, поскольку Еврейское Государство является единственной страной в мире, которая эксплуатирует аэропорт во время ракетных обстрелов.



Уточняется, что на встречах присутствовали представители Министерства транспорта и Управления аэропортов Израиля. Представители Мининфраструктуры Украины изучают возможность эксплуатации аэропорта во Львове, который меньше подвержен атакам, чем другие регионы страны.



Украинские чиновники также изучили различные протоколы, например, как самолет должен взлетать, если сработала воздушная тревога. Более того, они посетили международный аэропорт Бен-Гурион. Что примечательно, на официальном уровне поездку украинцев в Израиль не комментируют.

