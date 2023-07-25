



Старейший замок Англии будет принимать постояльцев

Замок Лидс в Кенте с более чем 900-летней является одной из наиболее известных и популярных достопримечательностей Англии. В свое время тут останавливались мировые знаменитости и члены королевских семей: герцог и герцогиня Виндзорские, Уинстон Черчилль, актеры Чарли Чаплин, Эррол Флинн и Дэвид Нивен, а также многие другие. Теперь переночевать здесь сможет любой желающий, пишет The Sun.



Сотрудники замка объявили о "захватывающей" возможности для своих посетителей, заявив, что в определенные дни в течение июля и августа гости смогут "пережить сказку, ставшую реальностью".



Кроме ночевки в исторических спальнях, в программу входят сытный завтрак и ужин в ресторане Castle View, "подходящий для королевской семьи". Посетители смогут попробовать новейшее сезонное меню, созерцая вид на замок Лидс.



Гости могут остановиться в парадных спальнях замка, а также в спальнях с зубчатой стеной. Им предоставляется возможность провести день, исследуя 500 акров сезонных садов и парков замка и узнавая о его прошлом.



Цены на номер начинаются от 365 фунтов стерлингов за спальню с зубчатой стеной и от 460 фунтов стерлингов – за государственную спальню.



На территории замка есть живой лабиринт из двух с половиной тысяч тисовых деревьев, птичий вольер, где живут около сотни видов редких и экзотических птиц, а также музей собачьих ошейников XV—XVII веков.

