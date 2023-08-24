



Старейшая авиакомпания Британии возобновит рейсы спустя шесть лет простоя

Одна из старейших авиакомпаний Великобритании Monarch Airlines, основанная в 1967 году, намерена возобновить рейсы после шестилетнего простоя.



По данным The Sun, компания обанкротилась в 2017 году, оставшись без инвесторов.



"Мы усердно работаем над созданием совершенно нового Monarch Airlines. Monarch Airlines Limited и Monarch Holidays Limited перешли к новому владельцу после ухода основателя и предыдущего мажоритарного акционера. Дополнительная информация будет позже", - сказано в новом сообщении.



Авиакомпания уже запустила свой веб-сайт и аккаунты в социальных сетях. Когда начнут курсировать рейсы, и сколько будут стоить билеты, пока что держится в тайне, однако по прогнозам в этом году запуск не состоится, поскольку необходимо до 18 месяцев на получение новой лицензии.



Известно лишь то, что компания привлекла инвесторов из Великобритании и ЕС. Ожидается, что в ближайшие недели она свяжется с Управлением гражданской авиации (CAA) Соединенного Королевства.