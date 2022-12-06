



Стало известно, сколько израильтян вылетели за границу в 2022 году

За первые 11 месяцев 2022 года за границу выехало 7,7 млн израильтян, что составляет почти 80% жителей страны.



Об этом свидетельствует новый отчет Центрального статистического бюро.



К сравнению, в соответствующий период прошлого года этот показатель составил 8,5 млн граждан.



В сентябре за границу выехало 654,3 тысячи человек по сравнению с 550,9 тыс. за первые 11 месяцев 2019 года, до разгара пандемии коронавируса.



Между тем, количество прибывших иностранных туристов сократилось. С января по ноябрь Израиль посетило 2,6 млн иностранцев по сравнению с 4,5 млн за соответствующий период 2019 года.



В сентябре этого года приехали 369,8 тысяч туристов против 502,9 тысячи в сентябре 2019-го.