



США приняли Израиль в программу безвизового въезда

Соединенные Штаты Америки официально приняли Израиль в программу безвизового въезда.



Об этом в среду, 27 сентября, объявили в администрации президента США Джо Байдена.



Усилия в отношении этого вопроса прилагались в течение нескольких лет. Теперь израильтянам нужно будет только заполнить электронную форму (ESTA) за несколько дней до того, как отправиться в туристическую или деловую поездку длительностью до 90 дней. Цена вопроса - 21 доллар. Разрешение на въезд будет действовать 2 года.



Гражданам, которые едут в США на длительный срок, например для работы или учебы, все равно придется оформлять визы с указанием цели.



США по-прежнему нужно время для того, чтобы подготовить электронные системы к вступлению Израиля в безвизовую программу. В администрации Байдена рассчитывают ввести их в действие к 30 ноября.



Таким образом, Израиль становится 41-й страной, которая включена в программу безвизового въезда.



"Ответ на заявку через ESTA будет получен в течение 72 часов. Пользоваться системой смогут только обладатели биометрического паспорта, действующего 10 лет", - сказала руководитель посольства США в Израиле Стефани Халлетт.