



Сражения туристов за лежаки сеют хаос в отелях популярных курортов – видео

На популярных средиземноморских курортах в Испании, Греции, Турции и Португалии в летние месяцы с удвоенной силой вспыхивают войны за лежаки, сея хаос в отелях. Даже лютая жара в Южной Европе не может удержать туристов от борьбы за лучшее место у бассейна.



От Испании до Португалии, от Греции до Турции пляжи и бассейны Средиземного моря за последние три месяца превратились в поля сражений. Обычно приличные люди с безупречными манерами вынуждены прибегать к экстремальным действиям. Туристы просыпаются на рассвете, чтобы оказаться в начале очереди, когда персонал отеля открывает дверь у бассейна.



Конфликт впервые разразился в мае на Тенерифе, о чем свидетельствует видео TikTok. На нем можно увидеть, как толпа туристов несется к бассейну, кое-кто бежит к шезлонгам и бросает свои вещи, другие метают полотенца на сиденье перед ними.

Томас Клиффорд, снявший видео, сказал: “Я не мог в это поверить! Люди снайперски бросали свои полотенца с лестницы. Мне было жаль беднягу, который пытается почистить бассейн, когда все бросились на него!”



Через месяц фронт переместился в отель на Майорке, Испания, где были пойманы люди, занимавшие целый ряд мест в 7 часов вечера в течение недели. Скандальный трюк был зафиксирован в TikTok туристкой по имени Джиллиан, которая сказала: "Сейчас 7 часов вечера, а эти люди резервируют свои шезлонги в течение недели".



Майорка – очень популярный испанский курорт, где разворачиваются самые серьезные баталии за лежаки. В июле несколько туристов, продемонстрировавших профессиональную технику организации очередей, начали раскладывать полотенца на ночь у зоны купания.



“Чтобы контролировать безумие с лежаками, двери из отеля в бассейн были закрыты до 8 утра. Поэтому люди выстраивали свои полотенца на полу в очереди у двери. Я должен добавить, что это была не молодежь, а в основном пожилые люди и люди среднего возраста”, – рассказал отдыхающий Джефф о своем опыте отдыха в четырехзвездочном отеле в районе Камп-де-Мар на Майорке.



Несколько недель спустя на испанском курорте были пойманы другие туристы, раскладывающие свои полотенца уже в 5 утра. Отдыхающая Ребекка опубликовала в соцсетях юмористическое видео, на котором гости отеля оставляют на земле пачки полотенец, пытаясь зарезервировать место за несколько часов до того, как лежак можно будет занять в 9 утра. В видео туристка шутит: “Дамы и господа, я представляю вам лауреатов ежегодной премии Sun-bed Showdown. Они более сообразительны, опытны и агрессивны, чем любая спортивная команда в мире… Взгляните на массовый сбор полотенец в 5 утра, чтобы занять лучшее место у бассейна и, если вам действительно повезет, зонтик”.



Особую тактику в применила Лаура Джейн Лоу, отдыхавшая в отеле в курортном городе Торремолинос, Малага. Услышав, что туристы стоят в очереди с 5:30, чтобы занять место, 31-летняя женщина решила взять с собой свой надувной шезлонг. В видео, размещенном на TikTok, она объяснила: “Я забронировала отпуск, не прочитав подробных отзывов. Оказалось, что в месте, куда я уезжаю, проходят самые жесткие войны на лежаки, которые вы видели в своей жизни”.



Еще одну тактику применил отдыхающий в Испании, решивший обыграть любителей лежаков в их собственной игре. Человек надел спортивный костюм и кроссовки для лучшей маневренности, терпеливо стоял в очереди, а после открытия бассейна бросился вперед с пачкой полотенец под мышкой.

Проблема с лежаками пока еще не решена и остается актуальной в летний сезон, распространяясь даже на пляже. К примеру, в Бенидорме местный чиновник умолял отдыхающих не спускаться ночью на берег, чтобы занять лучшие места у воды, предупредив, что полотенца будут убраны.