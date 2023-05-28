Спешите успеть на Мертвое море
На улице май. На удивление мягкий и пока не жаркий. Именно сейчас лучший период, чтобы приятно провести время в нашей «всесоюзной здравнице» - на Мертвом море. Да и летом там будет хорошо – в комфортабельных гостиницах. Но сейчас вы еще сможете выйти там из помещения и даже свободно дышать. Это ваш последний шанс, пока не пришло лето.
Можно весь день лежать на пляже, можно гулять по интересным местам: Кумран, Масада, оазисы Эйн-Геди, Нахаль Аругот и Нахаль Давид.
А воздух там целебный, как нигде. Исключительные климатические условия, насыщенная минеральными испарениями атмосфера, толстый слой которой "фильтрует" солнечные лучи, превращают Мертвое море в естественный бальнеологический курорт, не имеющий себе равных в мире. В воздухе практически нет пыльцы и других аллергенов. Благодаря постоянному испарению воды из Мертвого моря, в микроклимате этого региона формируются уникальные комплексы хлористых солей, серы, натрия, калия, йода, магния, кальция и брома. И хоть море и называется Мертвым, оно способно оживить любого, придать сил и бодрости. А уж про пользу воды и грязей Мертвого моря говорить и вовсе не нужно: это давно знают все – от Клеопатры и Ирода Великого до каждого из нас.
А вот о чем израильтяне пока еще не знают, так это о том, что совсем недавно там открылась обновленная комфортабельная гостиница сети Isrotel – Noga (раньше она называлась Ganim). Теперь уровень комфорта отеля стал еще выше, и в самой низкой точке суши на планете вы сможете отдохнуть по самому высокому стандарту, – так почему бы не попробовать? Цены сейчас более чем умеренные, а удовольствие – безгранично.
Отель Noga, оформленный в элегантном стиле, находится у подножия гор и в 2 минутах ходьбы от пляжа Мертвого моря. Он предлагает множество спортивных и оздоровительных мероприятий для души и тела и теплую домашнюю атмосферу.
Здесь большой выбор номеров, все с видом на Мертвое море, которые подходят для любого вида отдыха: романтического, семейного или отдыха в тишине.
В отеле есть два бассейна с подогревом и водой Мертвого моря, которые работают круглый год, сухая сауна, два джакузи и тренажерный зал. А СПА-комплекс Espri предлагает большое разнообразие косметических процедур, в том числе и с использованием целебных свойств Мертвого моря.
К услугам гостей – ресторан и бары, малышей ждет клуб "Еладудес". Люди, соблюдающие еврейские традиции, тоже смогут получить в отеле весь комплекс необходимых им услуг.
Дополнительная информация и заказ на сайте по ссылке www.bit.ly/45rYe0u или по телефону *5585
При заказе через сайт – скидка 5%. Члены клуба получают дополнительные скидки.
Фото: пресс-служба сети Isrotel
*На правах рекламы