Новости » Путешествия
Сотни граждан Эритреи прилетели в Израиль посетить членов своих семей
12.04.2023 09:38 Аркадий Бочаровский

Сотни граждан Эритреи прилетели в Израиль посетить членов своих семей


Во вторник, 11 апреля, накануне праздничного дня в понедельник, множество  израильтян и туристов прибыли Израиль и улетели из страны.

Вчера вечером через Израиль прошло около 90 000 пассажиров, а в четверг, в конце праздничной недели, через Израиль пройдет не менее 97 500 пассажиров.

Вместе с прибывающими и убывающими пассажирами из Эритреи прибыли 300 туристов, сотни близких которых приветствовали их после долгих лет отсутствия.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы