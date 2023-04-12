



Сотни граждан Эритреи прилетели в Израиль посетить членов своих семей



Во вторник, 11 апреля, накануне праздничного дня в понедельник, множество израильтян и туристов прибыли Израиль и улетели из страны.



Вчера вечером через Израиль прошло около 90 000 пассажиров, а в четверг, в конце праздничной недели, через Израиль пройдет не менее 97 500 пассажиров.



Вместе с прибывающими и убывающими пассажирами из Эритреи прибыли 300 туристов, сотни близких которых приветствовали их после долгих лет отсутствия.

